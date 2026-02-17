Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Arti Knetz yang Viral di Medsos Lawan SEAblings?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |14:29 WIB
Apa Arti Knetz yang Viral di Medsos Lawan SEAblings?
Apa Arti Knetz yang Viral di Medsos Lawan SEAblings? (Foto: X)
JAKARTA - Apa arti Knetz yang viral di medsos lawan SEAblings? Media sosial ramai dihebohkan dengan konflik antara SEAblings vs Knetz. 

Knetz adalah julukan untuk netizen Korea. Sementara SEAblings adalah gabungan dari netizen Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Knetz menjadi trending topic di media sosial X.  Sebuah akun di X menjelaskan awal mula war antara SEAblings vs Knetz. Konflik bermula saat salah satu artis Korsel mengadakan konser di Malaysia.


"Di dunia per-Kpop-an ada yang namanya fansite (fans yang biasanya memotret idol Korea, entah itu konser, fansign, atau aktivitas lain, lalu di-post). Di konser itu banyak fansite dari Korea yang ikut ke konser Malaysia," tulis akun @satzze.

Masalah muncul karena banyak fansite yang memakai kamera profesional dengan ukuran besar. Dengan ukuran tersebut dan diangkat setiap kali memotret, hal itu menghalangi pandangan fans lain yang sedang menikmati konser.


"Coba ditegur, tapi enggak mempan. Selain itu, sebenarnya hal seperti itu melanggar rules, berujung Knetz enggak terima, tapi mereka malah rasis sama orang-orang Asia Tenggara. Mengatai miskin, kulit gelap, wajah seperti hewan," tulisnya.

Halaman:
1 2
      
