Fakta-Fakta Konflik Netizen Korea Selatan vs ASEAN Berujung Rasis di X

JAKARTA - Fakta-fakta konflik netizen Korea Selatan vs ASEAN berujung rasis di media sosial X. Aksi saling serang di media sosial antara netizen Korsel (Knetz) dan ASEAN (SEAblings) semakin memanas. Bahkan, Knetz sempat menjadi trending topic di media sosial X beberapa hari terakhir. Cuitan saling sindir antar netizen Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand yang dikenal dengan SEAblings dan Korsel pun terjadi.

Berikut adalah fakta-fakta konflik antara Knetz dan SEAblings yang dirangkum Okezone.

1. Penyebab Konflik

Sebuah akun di X menjelaskan awal mula war antara SEAblings vs Knetz. Konflik bermula saat salah satu artis Korsel mengadakan konser di Malaysia.

"Di dunia per-Kpop-an ada yang namanya fansite (fans yang biasanya memotret idol Korea, entah itu konser, fansign, atau aktivitas lain, lalu di-post). Di konser itu banyak fansite dari Korea yang ikut ke konser Malaysia," tulis akun @satzze.

Masalah muncul karena banyak fansite yang memakai kamera profesional dengan ukuran besar. Dengan ukuran tersebut dan diangkat setiap kali memotret, hal itu menghalangi pandangan fans lain yang sedang menikmati konser.