Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Fakta-Fakta Konflik Netizen Korea Selatan vs ASEAN Berujung Rasis di X

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |16:32 WIB
Fakta-Fakta Konflik Netizen Korea Selatan vs ASEAN Berujung Rasis di X
Fakta-Fakta Konflik Netizen Korea Selatan vs ASEAN Berujung Rasis di X (Foto: X Sosmed Keras)
A
A
A

JAKARTA - Fakta-fakta konflik netizen Korea Selatan vs ASEAN berujung rasis di media sosial X. Aksi saling serang di media sosial antara netizen Korsel (Knetz) dan ASEAN (SEAblings) semakin memanas. Bahkan, Knetz sempat menjadi trending topic di media sosial X beberapa hari terakhir. Cuitan saling sindir antar netizen Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand yang dikenal dengan SEAblings dan Korsel pun terjadi.

Berikut adalah fakta-fakta konflik antara Knetz dan SEAblings yang dirangkum Okezone.

1. Penyebab Konflik

Sebuah akun di X menjelaskan awal mula war antara SEAblings vs Knetz. Konflik bermula saat salah satu artis Korsel mengadakan konser di Malaysia.

"Di dunia per-Kpop-an ada yang namanya fansite (fans yang biasanya memotret idol Korea, entah itu konser, fansign, atau aktivitas lain, lalu di-post). Di konser itu banyak fansite dari Korea yang ikut ke konser Malaysia," tulis akun @satzze.

Masalah muncul karena banyak fansite yang memakai kamera profesional dengan ukuran besar. Dengan ukuran tersebut dan diangkat setiap kali memotret, hal itu menghalangi pandangan fans lain yang sedang menikmati konser.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/612/3201373/knetz-df15_large.jpg
Heboh Perang KNetz dan SEAblings, Nama RM BTS hingga Baskara Mahendra Terseret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/612/3201304/viral-aiNp_large.jpg
Viral Video Gen Z Mesum di Taksi Online, Sopir: Gak Bisa Ditahan di Rumah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/612/3201260/viral-DogE_large.jpg
Ternyata Ini Awal Mula War Antara SEAblings vs Netizen Korea yang Viral di X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/612/3201100/mohan-FnfZ_large.jpg
Profil dan Potret Alya Putri, Diduga Hapus Foto Pernikahan usai Mohan Hazian Terseret Kasus Dugaan Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/25/3201055/viral-stYi_large.jpg
Viral Larangan Foto di Pantai Parangtritis, Ini Penjelasan Pemkab Bantul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/612/3201000/eca_aura-faCQ_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Eca Aura, Penyanyi Cantik yang Bantah Pakai Whip Pink
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement