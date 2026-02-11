Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Alya Putri, Diduga Hapus Foto Pernikahan usai Mohan Hazian Terseret Kasus Dugaan Pelecehan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |21:06 WIB
Profil dan Potret Alya Putri, Diduga Hapus Foto Pernikahan usai Mohan Hazian Terseret Kasus Dugaan Pelecehan
Profil dan Potret Alya Putri, Diduga Hapus Foto Pernikahan usai Mohan Hazian Terseret Kasus Dugaan Pelecehan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Profil dan potret Alya Putri, diduga menghapus foto pernikahan usai Mohan Hazian terseret kasus dugaan pelecehan sekesual. Mohan Hazian terseret dugaan pelecehan seksual. Hal ini bermula dari curhatan seorang model muda di X yang mengaku menjadi korban. Usai speak up, korban pun mendapat banyak dukungan publik.

Di sisi lain, Mohan telah membantah segala bentuk tuduhan yang mengarah kepadanya. Dia menilai tuduhan tersebut sangat tidak berdasar. Pernyataan bantahan ini disampaikan Mohan melalui video klarifikasi yang diunggah di Instagram. Sayangnya, video viral tersebut kini telah dihapus. Tidak diketahui pasti apa alasan Mohan menghapus video tersebut.

Terlepas dari itu, sosok istri Mohan Hazian ikut menjadi sorotan. Banyak yang penasaran siapa sebenarnya Alya Putri, dan artikel ini akan mengupas lebih dalam profil istri Mohan Hazian tersebut.

Mohan Hazian

Profil Alya Putri, Istri Mohan Hazian yang Viral di Medsos

Alya Putri memiliki nama lengkap Alya Putri Zayyan Shafa. Dia akrab disapa Alya dan kini usianya dikabarkan 30 tahun pada 29 Juni mendatang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/25/3201055/viral-stYi_large.jpg
Viral Larangan Foto di Pantai Parangtritis, Ini Penjelasan Pemkab Bantul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/612/3201000/eca_aura-faCQ_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Eca Aura, Penyanyi Cantik yang Bantah Pakai Whip Pink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/612/3200992/viral-wsqh_large.jpg
Viral! Netizen Bongkar Modus Penipuan Satria Mahathir, Jual iPhone 16 yang Dikirim ‘HP Dummy’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/612/3200907/mohan-JxTI_large.jpg
Siapa Mohan Hazian yang Namanya Tiba-Tiba Viral di X? Ini Profil Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/25/3200806/viral-iqrI_large.jpg
Fakta-Fakta Bocah 6 Tahun Asal Indonesia yang Tertabrak di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/629/3200766/pangeran_mateen-vTwB_large.jpg
Selamat! Pangeran Mateen dan Istri Sambut Kelahiran Anak Pertama
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement