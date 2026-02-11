Profil dan Potret Alya Putri, Diduga Hapus Foto Pernikahan usai Mohan Hazian Terseret Kasus Dugaan Pelecehan

JAKARTA - Profil dan potret Alya Putri, diduga menghapus foto pernikahan usai Mohan Hazian terseret kasus dugaan pelecehan sekesual. Mohan Hazian terseret dugaan pelecehan seksual. Hal ini bermula dari curhatan seorang model muda di X yang mengaku menjadi korban. Usai speak up, korban pun mendapat banyak dukungan publik.

Di sisi lain, Mohan telah membantah segala bentuk tuduhan yang mengarah kepadanya. Dia menilai tuduhan tersebut sangat tidak berdasar. Pernyataan bantahan ini disampaikan Mohan melalui video klarifikasi yang diunggah di Instagram. Sayangnya, video viral tersebut kini telah dihapus. Tidak diketahui pasti apa alasan Mohan menghapus video tersebut.

Terlepas dari itu, sosok istri Mohan Hazian ikut menjadi sorotan. Banyak yang penasaran siapa sebenarnya Alya Putri, dan artikel ini akan mengupas lebih dalam profil istri Mohan Hazian tersebut.

Profil Alya Putri, Istri Mohan Hazian yang Viral di Medsos

Alya Putri memiliki nama lengkap Alya Putri Zayyan Shafa. Dia akrab disapa Alya dan kini usianya dikabarkan 30 tahun pada 29 Juni mendatang.