Fakta-Fakta Bocah 6 Tahun Asal Indonesia yang Tertabrak di Singapura

JAKARTA – Fakta-fakta bocah 6 tahun asal Indonesia yang tertabrak di Singapura. Seorang bocah perempuan berusia enam tahun yang diduga merupakan wisatawan asal Indonesia meninggal dunia setelah tertabrak kendaraan di kawasan Chinatown, Singapura.

Bocah tersebut dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil dan seorang pejalan kaki. Peristiwa nahas itu terjadi di sepanjang South Bridge Road, kawasan Chinatown, Singapura, pada 6 Februari 2026 sekitar pukul 11.50 waktu setempat.

Berikut fakta-fakta bocah 6 tahun asal Indonesia yang tertabrak di Singapura:

1. Meninggal saat Tiba di Rumah Sakit

Pihak kepolisian Singapura menyatakan korban bersama seorang perempuan dewasa segera dilarikan ke rumah sakit usai kejadian. Namun, nyawa bocah tersebut tidak tertolong dan ia dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit.

Menurut laporan surat kabar berbahasa Mandarin Lianhe Zaobao, perempuan dewasa dan bocah tersebut merupakan pasangan ibu dan anak yang diketahui sebagai wisatawan asal Indonesia. Disebutkan pula bahwa insiden kecelakaan itu terjadi di area parkir yang berada di sebelah Kuil Relik Gigi Buddha, salah satu destinasi wisata populer di kawasan tersebut.

2. Foto Kecelakaan Beredar di Media Sosial