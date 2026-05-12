Luna Maya Bakal Hiatus dan Fokus Program Hamil

JAKARTA - Luna Maya mengungkap rencananya untuk lebih fokus menjalani program kehamilan setelah resmi menikah dengan Maxime Bouttier. Bahkan, Luna mengaku sempat berencana hiatus dari dunia hiburan demi mempersiapkan program tersebut.

Hal itu disampaikan Luna saat menjadi bintang tamu di podcast milik Sara Wijayanto. Dalam perbincangan tersebut, Luna menceritakan bahwa dirinya sudah menjalani prosedur pembekuan sel telur atau freeze egg sejak beberapa tahun lalu, jauh sebelum mengetahui akan menikah.

“Aku udah lakuin itu dari 2022, 2023,” ujar Luna Maya.

Luna menjelaskan, sel telur sehat yang telah diambil kemudian dibekukan agar dapat digunakan untuk program kehamilan melalui metode IVF atau bayi tabung.

“Diambil, sel sehat, dibekuin. Ya diambil, terus dijadiin embrio, dimasukin sperma, dia jadi embrio, baru dimasukin ke kita gitu. Ya programnya jadinya seperti IVF,” jelasnya.

Fokus dengan Keluarga

Setelah menikah dengan Maxime, Luna mengaku sempat ingin fokus membangun keluarga dan memiliki momongan. Ia bahkan berencana mengambil jeda dari aktivitas pekerjaannya untuk menjalani program hamil.