HOME WOMEN FASHION

Makna dan Harga Buket Black Calla Lily, Bunga Hitam Mewah yang Dipilih Luna Maya

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |17:20 WIB
Makna dan Harga Buket Black Calla Lily, Bunga Hitam Mewah yang Dipilih Luna Maya
Makna dan Harga Buket Black Calla Lily, Bunga Hitam Mewah yang Dipilih Luna Maya (Foto: tiktok)
A
A
A

JAKARTA – Makna dan harga bucket bunga hitam yang dipilih Luna Maya Black Calla Lily. Bunga berwarna hitam selalu memancarkan kesan misterius, berkelas, dan tidak biasa.

Salah satu yang paling menawan adalah Black Calla Lily, dikenal juga sebagai Escape Calla Lily (Zantedeschia 'Escape'). Bunga ini mencuri perhatian publik setelah dipilih oleh Luna Maya untuk menghiasi momen istimewanya. Dengan tampilan unik dan warna gelap pekat yang dramatis, bunga ini bukan sekadar hiasan, tetapi simbol keindahan yang kuat dan berbeda.

Luna Maya baru saja merayakan hari bahagianya bersama Maxime Bouttier dalam sebuah resepsi pernikahan yang digelar secara elegan di Four Seasons Hotel Jakarta.

Luna Maya

Asal Usul dan Karakteristik Escape Calla Lily

Escape Calla Lily merupakan salah satu varietas dari tanaman Zantedeschia, tumbuhan berbunga yang berasal dari Afrika. Varian ini dikenal dengan warna bunganya yang sangat gelap, mulai dari ungu tua hingga tampak hitam, dan sering dipilih karena kesan dramatis yang ditimbulkan. Menurut situs High Country Gardens, Escape Calla Lily tumbuh baik di tempat yang mendapatkan sinar matahari penuh atau kombinasi cahaya pagi dan teduh pada sore hari. Tinggi tanaman ini bisa mencapai 40 hingga 60 sentimeter, dan bunganya mekar sepanjang musim panas selama enam hingga dua belas minggu.

Kelopaknya yang berbentuk terompet memberikan kesan anggun dan menjadikannya pusat perhatian dalam taman maupun rangkaian bunga potong. Selain indah, tanaman ini juga tahan terhadap serangan rusa dan kelinci, serta menarik kupu-kupu dan burung kolibri.

Simbol Kekuatan

Melansir dari laman Thursd, warna hitam dalam dunia bunga sangat jarang ditemukan secara alami. Karena itu, bunga berwarna gelap seperti Escape Calla Lily sering kali membawa makna simbolis yang mendalam. Bunga ini dianggap melambangkan keanggunan, keberanian, dan kekuatan batin. Escape Calla Lily juga sering digunakan untuk menyampaikan pesan tentang kebebasan dalam berekspresi, keberanian menjadi diri sendiri, dan penghargaan terhadap keindahan yang tersembunyi.

Dalam konteks pernikahan, bunga ini bisa mencerminkan cinta yang kokoh, hubungan yang unik, serta keberanian pasangan dalam memilih jalan hidup mereka sendiri.

 

Halaman:
1 2
      
