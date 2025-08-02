Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Glamor Tasyi Athasyia saat Hadiri Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |12:29 WIB
Potret Glamor Tasyi Athasyia saat Hadiri Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier
Potret Glamor Tasyi Athasyia saat Hadiri Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier (Foto: Instagram)
A
A
A

SELEBRITIS Luna Maya dan Maxime Bouttier menggelar resepsi kedua pesta pernikahan mereka di Hotel Four Seasons, Jakarta. Pesta pernikahan itu digelar meriah dan dihadiri para rekan selebritis.

Salah satunya yang hadir ialah influencer Tasyi Athasyia. Food vlogger ini tampil memukau saat melenggang di acara pesta Luna dan Maxime.

Momen itu dibagikan Tasyi di akun Instagram-nya, @tasyiathasyia. Nampak saudara kembar Tasya Farasya itu begitu memesona dengan gaun elegan dan berpose bersama Luna dan Maxime.

Ia juga turut berpose dengan para artis papan atas yang juga hadir di pesta resepsi Luna dan Maxime.

Tasyi

Penasaran, seperti apa potret Tasyi Athasyia di resepsi kedua Luna dan Maxime? Yuk intip posenya:

1. Pose Cantik Bareng Luna-Maxime

Tasyi Athasyia tampil elegan dan memukau saat hadiri resepsi Luna dan Maxime. Dengan outfit yang gebyar, Tasyi pose bareng dua pasutri yang begitu berbahagia. Nampak senyuman manis juga terpancar di wajah mereka di hari bahagia pasangan selebritis ini.

Terlihat pose Tasyi bersama Luna dan Maxime yang begitu memesona dalam acara tersebut. Luna juga begitu elegan dengan balutan gaun putihnya yang berkilau.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/629/3169226/luna_maya-q3Vb_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Bakal Promil Tahun Ini, Sudah Siapkan Egg Freezing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/194/3161974/luna_maya-Ds5r_large.jpg
Luna Maya dan Raline Shah Jadi Bridesmaid, Sibuk Urusi Gaun Pengantin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/194/3159918/luna_maya-9FWR_large.jpg
Makna dan Harga Buket Black Calla Lily, Bunga Hitam Mewah yang Dipilih Luna Maya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/194/3159907/luna_maya-jTQz_large.jpg
Mewah! Luna Maya Pakai Gelang Seharga Rp1,5 Miliar saat Resepsi Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/612/3159790/mesin_kopi-LtlU_large.jpg
Segini Harga Mesin Kopi Souvenir Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/612/3138909/benarkah_ijab_qobul_maxime_bouttier_dan_luna_maya_tidak_sah-uhMc_large.jpg
Benarkah Ijab Kabul Maxime Bouttier dan Luna Maya Tidak Sah?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement