Potret Glamor Tasyi Athasyia saat Hadiri Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier

SELEBRITIS Luna Maya dan Maxime Bouttier menggelar resepsi kedua pesta pernikahan mereka di Hotel Four Seasons, Jakarta. Pesta pernikahan itu digelar meriah dan dihadiri para rekan selebritis.

Salah satunya yang hadir ialah influencer Tasyi Athasyia. Food vlogger ini tampil memukau saat melenggang di acara pesta Luna dan Maxime.

Momen itu dibagikan Tasyi di akun Instagram-nya, @tasyiathasyia. Nampak saudara kembar Tasya Farasya itu begitu memesona dengan gaun elegan dan berpose bersama Luna dan Maxime.

Ia juga turut berpose dengan para artis papan atas yang juga hadir di pesta resepsi Luna dan Maxime.

Penasaran, seperti apa potret Tasyi Athasyia di resepsi kedua Luna dan Maxime? Yuk intip posenya:

1. Pose Cantik Bareng Luna-Maxime

Tasyi Athasyia tampil elegan dan memukau saat hadiri resepsi Luna dan Maxime. Dengan outfit yang gebyar, Tasyi pose bareng dua pasutri yang begitu berbahagia. Nampak senyuman manis juga terpancar di wajah mereka di hari bahagia pasangan selebritis ini.

Terlihat pose Tasyi bersama Luna dan Maxime yang begitu memesona dalam acara tersebut. Luna juga begitu elegan dengan balutan gaun putihnya yang berkilau.