HOME WOMEN LIFE

Segini Harga Mesin Kopi Souvenir Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |19:02 WIB
Segini Harga Mesin Kopi Souvenir Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier
Segini Harga Mesin Kopi Souvenir Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier (Foto: blibli)
A
A
A

SEGINI harga mesin kopi souvenir pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier. Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier tak hanya menjadi perbincangan karena kemesraan keduanya, tetapi juga karena souvenir pernikahan yang terbilang mewah.

Pasangan selebriti ini diketahui memberikan mesin kopi sebagai buah tangan bagi para tamu undangan, dengan harga yang menarik perhatian warganet.

Luna Maya

Berikut rangkuman harga souvenir pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier yang telah dirangkum Okezone, Jumat (1/8/2025).

Harga Mesin Kopi Souvenir Luna Maya dan Maxime Bouttier

Berdasarkan dari toko resmi NOD di marketplace, mesin kopi yang dijadikan souvenir oleh Luna Maya dan Maxime Bouttier adalah tipe NOD Maximo Smart Capsule Machine. Produk ini dibanderol seharga Rp2.799.000, berdasarkan harga di toko resmi NOD di marketplace.

 

Telusuri berita women lainnya
