Viral! Video Objek Putih Melayang di Langit Aceh Tamiang Usai Banjir Bandang

JAKARTA – Sebuah video yang menampilkan objek berwarna putih tampak melayang di langit Aceh Tamiang menjadi viral di media sosial usai wilayah tersebut diterjang banjir bandang.

Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @pria_misterius_92 dengan keterangan, “Penampakan bergelantungan setelah banjir bandang Aceh Tamiang.”

Dalam video terlihat kondisi Aceh Tamiang yang masih gelap gulita akibat pemadaman listrik. Jalanan dipenuhi lumpur sisa banjir bandang. Dari kejauhan, tampak sebuah objek putih bergelantungan di udara. Namun, saat kendaraan mendekat, objek tersebut tidak lagi terlihat.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai apa sebenarnya objek berwarna putih dalam video tersebut. Meski demikian, warganet ramai berspekulasi di kolom komentar.

Sebagian netizen menduga objek tersebut merupakan jenazah korban banjir yang digantung di pohon. Dugaan itu dikaitkan dengan praktik darurat dalam kondisi bencana, yakni menggantung jenazah sementara waktu untuk mencegah hanyut apabila terjadi banjir susulan.

Beragam komentar pun bermunculan dari warganet yang mencoba menafsirkan isi video tersebut.

“Itu bukan penampakan pocong ya, guys. Itu beneran jenazah yang terpaksa digantung di atas pohon supaya tidak hanyut. Setelah kondisi membaik baru dimakamkan. Penjelasannya pernah disampaikan Gubernur Aceh saat wawancara dengan Najwa Shihab,” tulis akun Cem********.