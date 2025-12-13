Kisah Haru Anak Yatim Lulus Seleksi TNI AD Setelah Gagal 5 Kali, Telepon Ibunya Sambil Menangis

JAKARTA - Kisah haru seorang anak yatim yang berhasil lulus seleksi TNI AD setelah gagal lima kali. Dia pun langsung menelepon ibu dan kakaknya sambil menangis.

Cerita ini menarik perhatian netizen karena perjuangannya lulus Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Lampung ini terjadi setelah gagal lima kali pada seleksi Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

Karena tak ada keluarga yang mendampingi saat pengumuman, ia kemudian meminjam HP kepada seseorang di lokasi yang merupakan si pemilik akun untuk menelpon dan mengabari ibu dan kakaknya yang ada di rumah bahwa ia lulus di TNI AD.

“Momen yang sangat menyentuh hati. Adek ini anak yatim dan sudah gagal 5x daftar TNI AL. Sekarang lulus TNI AD meski tanpa pendamping orang tua dan keluarga. Masya Allah dek. Selamat ya. Tetap semangat. Semoga VT ini bisa sampai ke kamu,” tulis akun TikTok @seliiandrii.

Dengan suara bergetar, pemuda tersebut mengabarkan kabar bahagia itu kepada keluarganya. Ia mengatakan bahwa dirinya resmi diterima menjadi anggota TNI AD. Diketahui, sang ibu dan kakaknya tidak dapat hadir langsung karena keterbatasan biaya. Sang ibu sehari-hari bekerja sebagai penjual kue keliling demi menghidupi keluarga.