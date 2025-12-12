Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Cowok Ini Bikin Istana Hello Kitty Seharga Rp1,3 Miliar untuk Melamar Kekasihnya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |11:54 WIB
Viral! Cowok Ini Bikin Istana Hello Kitty Seharga Rp1,3 Miliar untuk Melamar Kekasihnya
Viral! Cowok Ini Bikin Istana Hello Kitty Seharga Rp1,3 Miliar untuk Melamar Kekasihnya (Foto: China Insider)
JAKARTA - Viral seorang pria asal Tiongkok menghabiskan sekitar £70.000 atau setara Rp1,3 miliar untuk membuat panggung lamaran bertema Hello Kitty yang supermewah dan spektakuler. Aksi romantis itu berlangsung di Shenzhen, Guangdong, dan langsung menjadi perbincangan warganet di berbagai negara.

Pusat perhatian dari lamaran ini adalah bangunan besar bergaya klasik ala Parthenon Yunani, yang kemudian dijuluki “Hello Kitty Parthenon”. Meski tampak megah, bangunan tersebut bukan terbuat dari batu atau marmer, melainkan dari ribuan boneka Hello Kitty yang disusun membentuk struktur kuil.

Selain bangunan utama, lokasi lamaran juga ditata dengan dekorasi yang tak kalah fantastis: hamparan mawar, ribuan lampu hias dan lampion, serta karpet merah panjang yang membuat suasana semakin dramatis.

Total biaya mencapai Rp1,3 miliar, sebagian besar dialokasikan untuk konstruksi dekorasi khusus, instalasi pencahayaan, keamanan, serta ribuan boneka Hello Kitty yang menjadi elemen utama.

Pengeluaran sebesar ini memang tidak lazim bagi kebanyakan orang. Namun dalam beberapa budaya di Asia, kejutan lamaran berskala besar kerap dianggap sebagai simbol kesungguhan dan komitmen seorang pria baik secara emosional maupun finansial kepada pasangannya.

Dengan memilih tema karakter Jepang favorit kekasihnya, pria tersebut berharap momen lamaran ini menjadi kenangan paling berkesan.
Sejak viral di media sosial, warganet pun memberikan respons beragam. Ada yang kagum dengan kreativitas dan kegigihannya, namun tak sedikit pula yang menilai aksi itu terlalu berlebihan mengingat biaya yang fantastis.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
