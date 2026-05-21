Sarapan Sehat, 5 Buah Ini Baik Dikonsumsi pada Pagi Hari

JAKARTA - Memulai hari dengan buah segar adalah cara cerdas untuk meningkatkan sistem pencernaan setelah bangun tidur. Buah tak hanya menyumbang cairan, tetapi juga memberikan energi instan dari gula alaminya. Pastinya bikin kamu siap menjalani aktivitas harian.

Tapi jangan salah, tidak semua buah memberi efek yang baik di pagi hari. Berikut adalah 5 buah terbaik untuk sarapan.

1. Pisang: Si Pembangkit Energi

Pisang adalah makanan favorit para atlet sebelum berolahraga pagi. Menurut Harvard Health, pisang kaya akan kalium yang menjaga keseimbangan cairan tubuh dan fungsi otot. Selain itu, pisang mentah atau yang baru matang mengandung pati resisten, yaitu jenis karbohidrat yang lambat dicerna. Ini membuat pergerakan usus jadi lambat sehingga kamu merasa kenyang lebih lama dan gula darah tidak melonjak drastis.

2. Pepaya: Teman Baik Lambung

Jika kamu sering merasa kembung atau begah di pagi hari, pepaya adalah solusi alaminya. Pepaya mengandung enzim unik bernama papain. Secara medis, enzim ini terbukti sangat efektif membantu memecah asam amino (protein) sehingga makanan lebih mudah diproses oleh usus. Konsumsi pepaya saat perut kosong juga membantu proses detoksifikasi alami pada saluran cerna.

3. Apel: Kaya Serat dan Antioksidan

Studi menunjukkan apel punya pektin yang tinggi. Pektin adalah serat alami yang larut dalam air, membantu membersihkan sisa makanan di usus. Kandungan polifenol di dalamnya juga terbukti membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular jika dikonsumsi rutin. Makan apel beserta kulitnya, karena di sanalah letak nutrisi terbanyaknya!

4. Semangka: Jagoan Rehidrasi