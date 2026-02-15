Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Penjelasan Sarapan Roti hingga Gorengan Picu Diabetes dan Kanker

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |08:19 WIB
Penjelasan Sarapan Roti hingga Gorengan Picu Diabetes dan Kanker
Penjelasan Sarapan Roti hingga Gorengan Picu Diabetes dan Kanker. (Ilustrasi : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Roti hingga gorengan ternyata berisiko untuk menu sarapan pagi. Kenapa ya, padahal roti praktis untuk dijadikan makanan di pagi hari dan gorengan mudah ditemukan bersama nasi uduk? 

Menurut Hollie Waters, seorang ahli diet terakreditasi yang berpraktik di Australia dan anggota dewan penasihat untuk organisasi nirlaba yang berfokus pada kesehatan, Doctors For Nutrition, lonjakan energi instan yang diberikan oleh makanan dan minuman manis mungkin terasa membantu di pagi hari yang sibuk atau setelah begadang. Namun, lanjutnya, penurunan tajam kadar gula darah setelahnya meningkatkan kemungkinan Anda akan bergantung pada sumber energi cepat untuk menjalani hari, sehingga menciptakan siklus yang menguras energi.

"Makanan-makanan ini biasanya juga rendah protein dan serat, yang memperlambat pencernaan dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Konsumsi gula tambahan yang berlebihan juga telah dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan kanker," ujar Waters, dikutip Newsweek, Minggu (15/2/2026). 

Selain itu, produk tepung olahan telah kehilangan serat makanan alaminya yang sangat penting untuk mikrobioma usus yang sehat. Proses pengolahan juga menghilangkan vitamin dan mineral penting yang terdapat dalam bentuk biji-bijian utuh.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/482/3208312//menkes-caUu_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/482/3207845//ibu_dan_anak-T3SX_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/482/3208290//sehat-oBRx_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/482/3207851//diabetes-sHjw_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/482/3207841//ibu_dan_anank-X9ir_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/482/3207560//menkes-oBpz_large.jpg
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement