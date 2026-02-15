Penjelasan Sarapan Roti hingga Gorengan Picu Diabetes dan Kanker

JAKARTA - Roti hingga gorengan ternyata berisiko untuk menu sarapan pagi. Kenapa ya, padahal roti praktis untuk dijadikan makanan di pagi hari dan gorengan mudah ditemukan bersama nasi uduk?

Menurut Hollie Waters, seorang ahli diet terakreditasi yang berpraktik di Australia dan anggota dewan penasihat untuk organisasi nirlaba yang berfokus pada kesehatan, Doctors For Nutrition, lonjakan energi instan yang diberikan oleh makanan dan minuman manis mungkin terasa membantu di pagi hari yang sibuk atau setelah begadang. Namun, lanjutnya, penurunan tajam kadar gula darah setelahnya meningkatkan kemungkinan Anda akan bergantung pada sumber energi cepat untuk menjalani hari, sehingga menciptakan siklus yang menguras energi.

"Makanan-makanan ini biasanya juga rendah protein dan serat, yang memperlambat pencernaan dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Konsumsi gula tambahan yang berlebihan juga telah dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan kanker," ujar Waters, dikutip Newsweek, Minggu (15/2/2026).

Selain itu, produk tepung olahan telah kehilangan serat makanan alaminya yang sangat penting untuk mikrobioma usus yang sehat. Proses pengolahan juga menghilangkan vitamin dan mineral penting yang terdapat dalam bentuk biji-bijian utuh.