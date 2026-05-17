Rutin Jalan Kaki Turunkan Risiko Kematian hingga 50 Persen, Kok Bisa?

JAKARTA - Kebiasaan sederhana seperti rutin berjalan kaki ternyata memiliki manfaat besar bagi kesehatan tubuh. Bahkan, aktivitas ini disebut dapat membantu menurunkan risiko kematian akibat berbagai penyebab hingga lebih dari 50 persen jika dilakukan secara konsisten.

Seperti yang dijelaskan perawat bernama Rizal yang sering membagikan edukasi kesehatan di akun X @afrkml. Dalam utasnya, ia menyebut jalan kaki bahkan dapat membantu menurunkan risiko kematian akibat berbagai penyebab hingga lebih dari 50 persen.

Menurutnya, tubuh manusia sebenarnya didesain untuk aktif bergerak setiap hari. Ketika seseorang terlalu sering duduk atau rebahan dalam waktu lama, metabolisme tubuh bisa melambat dan aliran darah menjadi kurang optimal.

Kondisi ini dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Karena itu, aktivitas sederhana seperti berjalan kaki dinilai penting untuk menjaga fungsi tubuh tetap aktif.

Ia pun merekomendasikan jalan kaki cepat untuk kesehatan. Sebab, saat berjalan cepat, denyut jantung meningkat, aliran darah menjadi lancar, otot lebih aktif, hingga tubuh lebih baik menyerap gula darah.

Manfaat untuk Kesehatan Jantung