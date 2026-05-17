5 Makanan yang Ternyata Disukai Sel Kanker

JAKARTA - Pola makan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap risiko munculnya kanker. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa beberapa jenis makanan tertentu dapat memicu peradangan, obesitas, hingga paparan zat karsinogen yang berpotensi meningkatkan risiko pertumbuhan sel kanker.

Melansir Healthline, kanker merupakan penyakit kompleks yang dipengaruhi banyak faktor, mulai dari genetik hingga gaya hidup. Namun, penelitian menyebut sebagian besar kasus kanker berkaitan dengan faktor eksternal, termasuk kebiasaan makan sehari-hari.

1. Daging Olahan

Daging olahan merupakan jenis daging yang diawetkan melalui proses pengasapan, penggaraman, pengalengan, atau penambahan bahan pengawet tertentu. Contohnya seperti sosis, ham, kornet, salami, hot dog, hingga dendeng.

Proses pengolahan tersebut dapat menghasilkan senyawa karsinogen yang berpotensi memicu kanker. Beberapa penelitian mengaitkan konsumsi daging olahan dengan peningkatan risiko kanker usus besar dan kanker lambung.

Selain itu, penggunaan nitrit sebagai pengawet juga dapat membentuk senyawa berbahaya dalam tubuh.