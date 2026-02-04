Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Hari Kanker Sedunia: Sejarah, Tujuan, Tema, dan Upaya Pencegahannya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |07:43 WIB
Hari Kanker Sedunia: Sejarah, Tujuan, Tema, dan Upaya Pencegahannya
Hari Kanker Sedunia: Sejarah, Tujuan, Tema, dan Upaya Pencegahannya (Foto: Freepik)
JAKARTA – Hari Kanker Sedunia diperingati setiap tanggal 4 Februari sebagai momentum global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit kanker. Peringatan ini telah berlangsung sejak tahun 2000 dan bertujuan mendorong edukasi publik terkait pencegahan, deteksi dini, serta pengobatan kanker yang lebih efektif.

Pada peringatan ini, berbagai organisasi internasional dan lokal di seluruh dunia bersatu menyuarakan pentingnya pemeriksaan kesehatan, peningkatan akses diagnosis, serta pengembangan metode pengobatan yang lebih modern dan terjangkau bagi pasien kanker.

Tema Hari Kanker Sedunia 2026

Pada tahun 2026, Hari Kanker Sedunia mengusung tema “Bersatu karena Keunikan”. Tema ini menekankan pentingnya pendekatan perawatan kanker yang dipersonalisasi dan berfokus pada pasien. Setiap penderita kanker memiliki kebutuhan, kondisi, dan latar belakang yang berbeda, sehingga pengobatan perlu disesuaikan secara individual.

Berikut tema Hari Kanker Sedunia dalam beberapa tahun terakhir:

  • 2026: Bersatu karena Keunikan
  • 2025: Bersatu karena Keunikan
  • 2024: Tutup Kesenjangan Perawatan
  • 2023: Tutup Kesenjangan Perawatan
  • 2022: Tutup Kesenjangan Perawatan

Pentingnya Peringatan Hari Kanker Sedunia

Kanker merupakan kondisi ketika sel-sel abnormal dalam tubuh berkembang tanpa kendali dan dapat menyebar ke organ lain. Secara global, kanker menjadi salah satu penyebab kematian utama, dengan angka kematian mencapai lebih dari 10 juta jiwa pada tahun 2020.

