Kanker Usus Besar Bisa Dicegah dengan 4 Makanan Ini, Mudah Ditemui Sehari-hari (Foto: Freepik)

JAKARTA - Kanker kolorektal atau Kanker Kolorektal merupakan salah satu jenis kanker yang cukup sering terjadi dan berkaitan erat dengan pola makan. Risiko penyakit ini dapat ditekan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengatur asupan makanan sehari-hari.

Berikut beberapa kelompok makanan yang terbukti dapat membantu menurunkan risiko kanker kolorektal:

Biji-bijian Utuh

Biji-bijian utuh merupakan sumber serat yang tinggi. Serat berperan penting dalam menjaga sistem pencernaan tetap sehat dan teratur. Selain itu, serat membantu memperlambat penyerapan gula dan lemak serta menjadi makanan bagi bakteri baik di usus, yang semuanya berkaitan dengan kesehatan saluran cerna.

Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi setidaknya 90 gram biji-bijian utuh per hari dapat menurunkan risiko kanker kolorektal sekitar 12%–17%. Contoh biji-bijian utuh yang baik untuk ditambahkan dalam menu harian antara lain oat, gandum utuh, beras merah, jagung, dan quinoa.

Buah dan Sayuran

Buah serta sayuran tidak hanya kaya serat, tetapi juga mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang dapat membantu melindungi sel dari kerusakan yang memicu kanker.

Antioksidan bekerja dengan menetralkan radikal bebas, yaitu molekul yang dapat merusak DNA dan memicu pertumbuhan sel abnormal. Para ahli merekomendasikan konsumsi berbagai jenis sayuran dan buah seperti sayuran berdaun hijau, brokoli, kubis, tomat, bawang bombay, dan bawang putih.

Produk Susu

Produk susu juga dapat menjadi bagian dari pola makan sehat untuk menurunkan risiko kanker kolorektal. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan asupan produk susu yang lebih tinggi memiliki risiko kanker kolorektal sekitar 8%–13% lebih rendah.