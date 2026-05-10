Menunggu Kelahiran Anak Alyssa Daguise, Maia: Deg-degan Euy

JAKARTA – Penyanyi Maia Estianty mengaku deg-degan menanti kelahiran cucu pertamanya. Sebab, istri Al Ghazali, Alyssa Daguise, disebut sudah mulai mengalami kontraksi.

“Deg-degaan euy… bismillah, menanti kabar baik,” tulis Maia di akun Threads miliknya.

Unggahan tersebut langsung dibanjiri doa dan dukungan dari netizen. Ternyata bukan hanya Maia yang tak sabar menanti kelahiran anak Alyssa, warganet pun ikut penasaran.

“MasyaAllah yang ditunggu-tunggu udah berapa kali hari ini bolak-balik liat postingan keluarga bunda demi tau kabar cucu pertama bunda nihh, sehat-sehat Alyssa dan bayinya..aamin,” tulis salah satu akun.

“Detik-detik jadi oma cantik,” tambah akun lainnya.

Pilih Proses Persalinan Normal