Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Maia Estianty Dapat Hadiah Range Rover Mewah dari Irwan Mussry

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |10:50 WIB
Maia Estianty Dapat Hadiah Range Rover Mewah dari Irwan Mussry
Maia Estianty Dapat Hadiah Range Rover Mewah dari Irwan Mussry (Foto: Instagram)
A
A
A

MUSISI dan pengusaha Maia Estianty kembali menjadi sorotan setelah membagikan momen istimewa di media sosial. Dia baru saja menerima hadiah sebuah mobil mewah baru, Range Rover berwarna putih, dari suaminya, Irwan Mussry.

Video yang memperlihatkan kebahagiaan Maia saat menyambut kendaraan barunya pun viral di media sosial.  

Dalam video yang diunggah, tampak sebuah mobil Range Rover putih mulus dengan plat nomor B 1503 SSR diantar langsung ke kediamannya. Maia tidak bisa menyembunyikan raut wajah bahagianya saat mobil tersebut tiba.

mobil maia

"Masya Allah ya, ini hadiah dari Allah dan juga dari suami. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Jiko sayangan," ujar Maia, Selasa (8/7/2025).

Sebelum menyambut mobil barunya, Maia terlebih dahulu mengucapkan salam perpisahan kepada mobil lamanya, sebuah Lexus LX 570 hitam dengan plat nomor ikonik B 1 MAI. Mobil tersebut ternyata memiliki nilai sentimental yang sangat tinggi baginya.

"Ini mobil setelah menemani aku selama 10 tahun, akhirnya lepas juga, pergi juga," kata Maia

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/194/3155931/maia_estianty-13T4_large.jpg
4 Inspirasi OOTD Simple ala Maia Estianty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/612/3154507/maia_estianty-QTwG_large.jpg
Kunci Bahagia Maia Estianty di Tengah Konflik dengan Ahmad Dhani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/612/3152401/maia-GpNJ_large.jpg
Disenggol Ahmad Dhani, Maia Estianty Posting Momen Kumpul Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/612/3150495/maia_estianty-4ov7_large.jpg
Maia Estianty Ungkap Irwan Mussry Lebih Suka Tinggal di Apartemen: Karena Nyamuk dan Kecoa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/612/3148797/maia-Xwef_large.jpg
Maia Estianty Posting Foto Bareng Irwan Mussry: Makin Tua Semakin Bahagia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/612/3148628/maia-wrRm_large.jpg
Maia Estianty Pakai Cincin Berlian Seharga Rp4 Miliar di Akad Nikah Al Ghazali dan Alyssa Daguise
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement