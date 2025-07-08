Maia Estianty Dapat Hadiah Range Rover Mewah dari Irwan Mussry

MUSISI dan pengusaha Maia Estianty kembali menjadi sorotan setelah membagikan momen istimewa di media sosial. Dia baru saja menerima hadiah sebuah mobil mewah baru, Range Rover berwarna putih, dari suaminya, Irwan Mussry.

Video yang memperlihatkan kebahagiaan Maia saat menyambut kendaraan barunya pun viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah, tampak sebuah mobil Range Rover putih mulus dengan plat nomor B 1503 SSR diantar langsung ke kediamannya. Maia tidak bisa menyembunyikan raut wajah bahagianya saat mobil tersebut tiba.

"Masya Allah ya, ini hadiah dari Allah dan juga dari suami. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Jiko sayangan," ujar Maia, Selasa (8/7/2025).

Sebelum menyambut mobil barunya, Maia terlebih dahulu mengucapkan salam perpisahan kepada mobil lamanya, sebuah Lexus LX 570 hitam dengan plat nomor ikonik B 1 MAI. Mobil tersebut ternyata memiliki nilai sentimental yang sangat tinggi baginya.

"Ini mobil setelah menemani aku selama 10 tahun, akhirnya lepas juga, pergi juga," kata Maia