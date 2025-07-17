Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Inspirasi OOTD Simple ala Maia Estianty

Clarisa Adiana , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |13:18 WIB
4 Inspirasi OOTD Simple ala Maia Estianty
4 Inspirasi OOTD Simple ala Maia Estianty (Foto: Instagram)
EMPAT inspirasi OOTD simple ala Maia Estianty. Maia Estianty dikenal sebagai salah satu figur publik yang kerap tampil elegan namun tetap simpel di berbagai kesempatan. Gaya busana Maia sering menjadi inspirasi karena memadukan unsur kenyamanan dengan sentuhan profesional yang tetap stylish.

Dikutip pada unggahan di akun Instagram pribadinya, @maiaestiantyreal, pada Kamis (17/7/2025), Maia memperlihatkan beberapa pilihan Outfit of The Day (OOTD) yang cocok dikenakan untuk berbagai suasana, baik formal maupun kasual.

Berikut adalah rangkuman empat gaya simpel Maia Estianty yang bisa menjadi inspirasi berpakaian sehari-hari.

maia estianty

1. Gaun Kemeja Dua Warna, Anggun dan Profesional

Pada salah satu penampilannya, Maia Estianty terlihat mengenakan midi dress model kemeja dengan kombinasi dua warna. Bagian atas gaun berwarna biru tua, sementara bagian bawahnya berwarna hitam. Kancing depan dan kerah klasik menambah kesan rapi dan elegan.

Ia memadukan gaun tersebut dengan sabuk krem muda berdesain simpel, yang menonjolkan bagian pinggang sehingga tampak lebih proporsional. Rambutnya dibiarkan tergerai lurus, memberi sentuhan anggun pada keseluruhan look ini. OOTD ini cocok dikenakan untuk acara semi-formal maupun sekadar hangout yang tetap memerlukan penampilan rapi.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
