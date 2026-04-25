Mewah! Maia Estianty Pakai Jam Tangan Rp1 Miliar di Siraman El Rumi

JAKARTA - El Rumi baru saja menggelar acara siraman dan pengajian jelang pernikahannya dengan Syifa Hadju. Keduanya dijadwalkan melangsungkan pernikahan pada Minggu, 26 April 2026.

Dalam momen tersebut, El turut didampingi kedua orang tuanya, Ahmad Dhani dan Maia Estianty. Penampilan keluarga musisi ini pun mencuri perhatian, termasuk Maia yang tampil anggun dalam balutan kebaya.

Tak hanya busana, perhatian warganet juga tertuju pada aksesori yang dikenakan Maia, yakni jam tangan mewah dari brand Rolex.

Berdasarkan unggahan akun Instagram @fashion__selebritis, Maia diketahui mengenakan jam tangan seri Datejust Royal Pink dengan berlian 18K. Jam tersebut tampil elegan dengan nuansa rose gold yang mewah.

Desainnya terlihat simpel namun tetap memikat, dengan detail berlian yang membuat tampilannya semakin berkilau. Jam tersebut juga selaras dengan kebaya bernuansa pink lembut yang dikenakan Maia, sehingga memberikan kesan elegan dan berkelas.