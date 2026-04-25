HOME WOMEN FOOD

Viral! Jajanan Indonesia Diborong Turis Malaysia hingga Diduga Dibuat KW, Netizen Geram

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |06:49 WIB
Viral! Jajanan Indonesia Diborong Turis Malaysia hingga Diduga Dibuat KW, Netizen Geram
Viral! Jajanan Indonesia Diborong Turis Malaysia hingga Diduga Dibuat KW, Netizen Geram (Foto: TikTok)
JAKARTA - Media sosial tengah dihebohkan dengan aksi turis Malaysia yang berburu jajanan viral asal Indonesia, Chikuro. Jajanan berbahan dasar daging ayam yang dibentuk memanjang dengan isian aneka krim ini begitu populer hingga dilirik warga Negeri Jiran.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group, turis Malaysia ramai memborong jajanan yang dijual di sejumlah mal di Jakarta. Mereka membeli dalam jumlah besar, bahkan hingga ratusan bungkus, untuk dijual kembali di Malaysia.

Dari sejumlah unggahan di TikTok, terlihat para turis memborong Chikuro saat berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Pesanan dalam jumlah besar tersebut diketahui diperuntukkan bagi jasa titip (jastip).

Di tengah viralnya jajanan tersebut, netizen juga menyoroti dugaan munculnya produk tiruan dari kuliner ini di Malaysia. Beberapa pihak disebut membuat versi KW yang menyerupai produk asli dari Indonesia.

Produk tersebut terlihat dibuat sangat mirip, mulai dari bentuk memanjang hingga isian krim bawang dan keju di dalamnya. Bahkan, sejumlah penjual diduga turut mencantumkan nama brand yang sama dengan produk asli.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/612/3214417/kasir-6Avf_large.jpg
Viral! Kasir Minimarket Lancar Bahasa Mandarin saat Layani Pembeli, Tuai Pujian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/612/3214317/anna-QneE_large.jpg
Heboh, Artis Cantik Anna Hathaway Ucap Insha Allah saat Wawancara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/612/3213871/mako-n1Iz_large.jpg
Mako Komuro Pilih Hidup Sederhana di AS, Kini Terlihat Bersama Keluarga Kecilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/482/3213490/tas-9mp6_large.jpg
Lagi Viral Tas Anxiety ala Gen Z untuk Hilangkan Cemas, Apa Saja Isinya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/612/3213290/millen-O2kg_large.jpg
Millen Cyrus Diduga Ubah Gender di KTP, Netizen Larang ke Toilet Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/612/3213151/giring-gb84_large.jpg
Viral! Wamenbud Giring Ganesha Nyanyi Bareng Musisi Jalanan Pakai Seragam Dinas
