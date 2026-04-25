Viral! Jajanan Indonesia Diborong Turis Malaysia hingga Diduga Dibuat KW, Netizen Geram

JAKARTA - Media sosial tengah dihebohkan dengan aksi turis Malaysia yang berburu jajanan viral asal Indonesia, Chikuro. Jajanan berbahan dasar daging ayam yang dibentuk memanjang dengan isian aneka krim ini begitu populer hingga dilirik warga Negeri Jiran.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group, turis Malaysia ramai memborong jajanan yang dijual di sejumlah mal di Jakarta. Mereka membeli dalam jumlah besar, bahkan hingga ratusan bungkus, untuk dijual kembali di Malaysia.

Dari sejumlah unggahan di TikTok, terlihat para turis memborong Chikuro saat berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Pesanan dalam jumlah besar tersebut diketahui diperuntukkan bagi jasa titip (jastip).

Di tengah viralnya jajanan tersebut, netizen juga menyoroti dugaan munculnya produk tiruan dari kuliner ini di Malaysia. Beberapa pihak disebut membuat versi KW yang menyerupai produk asli dari Indonesia.

Produk tersebut terlihat dibuat sangat mirip, mulai dari bentuk memanjang hingga isian krim bawang dan keju di dalamnya. Bahkan, sejumlah penjual diduga turut mencantumkan nama brand yang sama dengan produk asli.