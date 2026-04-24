Viral Jule Pakaikan Liptint ke Putrinya, Ini 4 Bahaya Makeup Dewasa untuk Anak-Anak!

AKSI selebgram Jule atau Julia Prastini yang memakaikan liptint pada putrinya, Na Jena, baru-baru ini langsung viral dan memicu perdebatan di media sosial. Banyak warganet menyoroti aksi tersebut dan mengingatkan bahwa penggunaan makeup dewasa kepada anak bisa membawa sejumlah risiko yang tidak boleh diabaikan.

Setidaknya, ada 5 bahaya yang mengintai anak-anak jika terkena makeup orang dewasa. Jadi, jangan sembarangan memakaikan ya moms.

Berikut 5 Bahaya Makeup Dewasa untuk Anak-Anak

1. Iritasi Kulit dan Reaksi Alergi

Dilansir dari National Institutes of Health, Jumat (24/4/2026), produk dewasa sering mengandung pewangi, pengawet, dan bahan kimia yang keras. Kandungan ini dapat menyebabkan ruam, gatal, pengelupasan, dan dermatitis pada kulit muda yang halus.

2. Penyerapan Bahan Kimia Beracun

Kulit anak-anak lebih permeabel, memungkinkan mereka menyerap konsentrasi racun berbahaya yang lebih tinggi seperti logam berat (timbal, kadmium, kromium), ftalat, dan paraben. Hal ini dapat memengaruhi perkembangan.