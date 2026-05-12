Orangtua yang Sering Bertengkar Bisa Berdampak pada Perkembangan Otak Anak

JAKARTA - Lingkungan keluarga ternyata memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan otak dan kesehatan mental anak. Anak yang tumbuh di tengah pertengkaran, kekerasan, atau pengabaian disebut dapat mengalami perubahan aktivitas otak yang membuat mereka terus berada dalam kondisi stres dan waspada.

Dokter sekaligus edukator kesehatan, Adam Prabata, kembali membagikan informasi kesehatan melalui media sosialnya. Kali ini, lewat akun X @AdamPrabata, ia membahas dampak lingkungan keluarga yang tidak stabil terhadap perkembangan otak anak.

Dalam unggahannya, dr. Adam menjelaskan bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan penuh konflik, kekerasan, atau pengabaian dapat mengalami pola aktivitas otak yang mirip dengan prajurit setelah bertugas di medan perang.

“Anak-anak yang hidup di keluarga yang tidak stabil, seperti sering bertengkar, kasar, abusive, atau diabaikan, ternyata memiliki pola aktivitas otak yang mirip dengan prajurit tempur setelah bertugas di medan perang,” tulis Adam.

Riset Penelitian

Temuan tersebut diketahui melalui penelitian yang memeriksa aktivitas otak anak menggunakan metode fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging). Menurut dr. Adam, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas di dua area penting otak, yakni anterior insula dan amigdala.

Kedua bagian otak tersebut berperan dalam mendeteksi ancaman dan merespons stres. Akibatnya, anak berada dalam kondisi “siap siaga” terus-menerus karena terbiasa hidup di lingkungan yang penuh tekanan.

“Perubahan aktivitas ini bersifat adaptif di lingkungan penuh ancaman, seperti jadi ‘siap siaga’ terus-menerus, mirip dengan yang terjadi pada tentara setelah pengalaman tempur,” jelasnya.