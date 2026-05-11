5 Makanan yang Bisa Merusak Keperkasaan Pria

JAKARTA - Pola makan ternyata turut memengaruhi kesehatan dan fungsi seksual pria. Konsumsi makanan tinggi gula, lemak, hingga minuman bersoda secara berlebihan disebut dapat berdampak pada stamina serta performa seksual pria jika dilakukan terus-menerus.

Dokter Spesialis Gizi Klinik, Dina Aulia Insani, mengungkapkan ada sejumlah makanan dan minuman yang kerap dikonsumsi sehari-hari, tetapi berpotensi mengganggu fungsi seksual pria. Hal itu disampaikannya dalam sebuah video podcast bersama dokter spesialis andrologi, Jefry Tribowo.

Dalam perbincangan tersebut, dr. Jefry menanyakan lima jenis makanan dan minuman yang dianggap kurang baik bagi kesehatan seksual pria. Dr. Dina kemudian menjelaskan beberapa di antaranya.

Makanan yang Menurunkan Fungsi Seksual Pria

Makanan pertama yang disebut adalah kue kering. Menurut dr. Dina, kandungan tepung dan gula yang tinggi dalam kue kering dapat berdampak kurang baik jika dikonsumsi berlebihan.

“Yang habis Lebaran hati-hati kue kering, tepung, gula. Karena karbohidrat simpel itu kan tepung,” kata dr. Dina.