Potret Alyssa Daguise dan Al Ghazali Umumkan Kelahiran Anak Pertama, Beri Nama Soleil Zephora Ghazali

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan Alyssa Daguise dan Al Ghazali. Keduanya resmi mengumumkan kelahiran anak pertama mereka pada Minggu (10/5/2026).

Lewat unggahan Instagram bersama, Alyssa dan Al memperkenalkan putri kecil mereka yang diberi nama Soleil Zephora Ghazali. Dalam foto yang diunggah, Alyssa tampak berbaring di ranjang rumah sakit sambil menggendong sang bayi yang dibalut kain bermotif lembut.

Wajah Alyssa terlihat sumringah ke arah kamera. Sementara Al Ghazali berdiri di sampingnya sambil merangkul sang istri dan bayi mereka.

Al dan Alyssa juga menuliskan pesan menyentuh untuk putri mereka dalam caption unggahan tersebut.

“Soleil Zephora Ghazali. Selamat datang di dunia, putri cantik kami. Hari ini dunia terasa lebih lembut, lebih terang, dan lebih bermakna sekaligus karena akhirnya kamu ada di pelukan kami,” tulis Al Ghazali dalam unggahannya.

Pasangan ini menyebut kehadiran sang buah hati sebagai doa yang terjawab dan anugerah terbesar dalam hidup mereka.