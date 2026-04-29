Mewah! Alyssa Daguise Pakai Set Perhiasan Rp1,8 Miliar di Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju

JAKARTA - Penampilan istri Al Ghazali, Alyssa Daguise, di acara resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju sukses mencuri perhatian. Tak hanya karena tampil anggun dengan baby bump yang semakin terlihat, detail aksesori yang ia kenakan juga bikin netizen ikut salfok.

Alyssa terlihat mengenakan set perhiasan dari brand mewah Bvlgari koleksi Serpenti. Kombinasi kalung, gelang, cincin, hingga anting yang dipakai membuat tampilan anggun Alyssa semakin memukau.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari unggahan akun Instagram @fashion_selebriti, diketahui bahwa harga perhiasan yang dikenakan Alyssa bernilai fantastis.

Kalung Serpenti Tubogas Necklace yang ia kenakan berlapis emas kuning 18 karat dengan pavé diamond dan onyx. Harganya 41.900 dolar atau setara Rp720 juta.

Sementara itu, masih dalam seri yang sama, gelang yang dipakai Alyssa adalah gelang Serpenti Viper Bracelet rose gold dengan 2,8 ct diamond senilai 44.500 dolar atau sekitar Rp765 juta. Sementara itu, antingnya merupakan anting Serpenti Viper Earrings senilai 12.900 dolar atau sekitar Rp221 juta.