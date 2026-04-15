Potret Alyssa Daguise Tampil Bak Dewi saat Maternity Shoot, Netizen: Cantik Maksimal!

JAKARTA - Momen kehamilan menjadi salah satu fase paling berkesan dalam hidup. Hal ini juga dirasakan oleh Alyssa Daguise yang sebentar lagi akan melahirkan putri pertamanya bersama Al Ghazali.

Untuk mengabadikan momen kehamilan pertamanya, Alyssa pun melakukan sesi maternity shoot. Bukan sekadar foto biasa, penampilannya sukses mencuri perhatian karena konsepnya yang artistik dan penuh sentuhan high fashion.

Seperti yang tampak dalam foto yang diunggah di akun Instagram-nya pada Senin (13/4/2026), ia tampil memukau mengenakan gaun berwarna nude dengan detail ruffle dramatis yang membalut tubuhnya.

“Motherhood, but make it fashion,” tulisnya dalam keterangan unggahan.

Siluet gaun tersebut dibuat terbuka di bagian perut, menonjolkan baby bump yang menjadi fokus utama dalam sesi pemotretan ini. Tata riasnya pun terlihat sederhana, dengan makeup natural glam yang tampak flawless.

Tatanan rambutnya menggunakan gaya sleek yang ditarik ke belakang, mempertegas kesan elegan dan modern. Di salah satu foto, Alyssa berdiri di atas pedestal putih dengan pose anggun sambil memegang perutnya.

Sementara pada potret lain, ia terlihat duduk dengan ekspresi tenang yang memberikan nuansa artistik. Konsep yang diusung Alyssa dalam sesi pemotretan kali ini terbilang tidak biasa untuk maternity shoot pada umumnya.