HOME WOMEN FASHION

Potret Alyssa Daguise Tampil Bak Dewi saat Maternity Shoot, Netizen: Cantik Maksimal!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |14:19 WIB
Potret Alyssa Daguise Tampil Bak Dewi saat Maternity Shoot, Netizen: Cantik Maksimal!
Potret Alyssa Daguise Tampil Bak Dewi saat Maternity Shoot, Netizen: Cantik Maksimal! (Foto: Instagram)
JAKARTA - Momen kehamilan menjadi salah satu fase paling berkesan dalam hidup. Hal ini juga dirasakan oleh Alyssa Daguise yang sebentar lagi akan melahirkan putri pertamanya bersama Al Ghazali.

Untuk mengabadikan momen kehamilan pertamanya, Alyssa pun melakukan sesi maternity shoot. Bukan sekadar foto biasa, penampilannya sukses mencuri perhatian karena konsepnya yang artistik dan penuh sentuhan high fashion.

Seperti yang tampak dalam foto yang diunggah di akun Instagram-nya pada Senin (13/4/2026), ia tampil memukau mengenakan gaun berwarna nude dengan detail ruffle dramatis yang membalut tubuhnya.

“Motherhood, but make it fashion,” tulisnya dalam keterangan unggahan.

Siluet gaun tersebut dibuat terbuka di bagian perut, menonjolkan baby bump yang menjadi fokus utama dalam sesi pemotretan ini. Tata riasnya pun terlihat sederhana, dengan makeup natural glam yang tampak flawless.

Tatanan rambutnya menggunakan gaya sleek yang ditarik ke belakang, mempertegas kesan elegan dan modern. Di salah satu foto, Alyssa berdiri di atas pedestal putih dengan pose anggun sambil memegang perutnya.

Sementara pada potret lain, ia terlihat duduk dengan ekspresi tenang yang memberikan nuansa artistik. Konsep yang diusung Alyssa dalam sesi pemotretan kali ini terbilang tidak biasa untuk maternity shoot pada umumnya.

https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/612/3149532/5_potret_dan_fakta_menarik_alain_ayah_sambung_alyssa_daguise_yang_jarang_tersorot-EAlK_large.jpg
5 Potret dan Fakta Menarik Alain, Ayah Sambung Alyssa Daguise yang Jarang Tersorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/611/3149060/alyssa-bVRs_large.jpg
Bikin Alyssa Tampil Pangling saat Ngunduh Mantu, MUA Bennu Sorumba Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/612/3148984/makna_mendalam_busana_adat_jawa_yang_dipakai_alyssa_dan_al_ghazali_di_momen_ngunduh_mantu-hF91_large.jpg
Makna Mendalam Busana Adat Jawa yang Dipakai Alyssa dan Al Ghazali di Momen Ngunduh Mantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/612/3148760/alyssa-7zeU_large.jpg
Dekorasi Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise Kental Nuansa Adat Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/194/3148756/alyssa-tubM_large.jpg
Alyssa Daguise Pakai Paes Solo Putri saat Ngunduh Mantu Bikin Netizen Pangling 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/612/3148605/alyssa_daguise_bertabur_berlian_di_hari_pernikahan-CFgL_large.jpg
Alyssa Daguise Bertabur Berlian di Hari Pernikahan, Netizen: Perhiasannya Seharga Rumah Mewah
