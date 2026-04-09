HOME WOMEN LIFE

Profil Alyssa Cordes, DJ dan Model Asal Jerman yang Diisukan dekat dengan Baskara Mahendra

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |17:11 WIB
Profil Alyssa Cordes, DJ dan Model Asal Jerman yang Diisukan dekat dengan Baskara Mahendra
JAKARTA - Profil Alyssa Cordes, DJ dan model asal Jerman yang diisukan dekat dengan Baskara Mahendra. Nama Alyssa Cordes menjadi perbincangan warganet di media sosial setelah dikaitkan dengan aktor Baskara Mahendra. 

Dalam sebuah video viral yang disebut-sebut diambil di Lombok diduga Baskara tengah berjalan bersama Alyssa Cordes. Spekulasi ini semakin menguat setelah netizen menemukan kemiripan aksesori dari unggahan Instagram milik Alyssa. Meski belum ada pernyataan resmi, rasa penasaran publik terhadap profil Alyssa pun terus meningkat.

Isu kedekatan Alyssa dan Baskara bermula dari video santai yang memperlihatkan keduanya berada di satu lokasi. Dalam rekaman tersebut, Baskara terlihat menemani seorang perempuan saat berbelanja pakaian dengan suasana santai.

Netizen kemudian mencermati detail kecil seperti jepit rambut hingga topi yang dikenakan perempuan tersebut. Dari hasil “pencocokan” itu, banyak yang meyakini bahwa sosok dalam video adalah Alyssa Cordes, berdasarkan unggahan di media sosialnya.

Profil Alyssa Cordes

Alyssa Cordes dikenal sebagai DJ sekaligus influencer asal Jerman yang kini menetap di Bali. Ia lahir pada 21 September 1993 di Bielefeld dan berusia 32 tahun pada 2026.

Di dunia musik, Alyssa aktif di genre house, khususnya yang berkembang di Berlin. Akun Instagram pribadinya, @alyssa_cor, memiliki puluhan ribu pengikut dengan konten seputar fashion dan perjalanan.

Tak hanya sebagai DJ, ia juga berkarier sebagai model serta pebisnis. Alyssa memiliki lini parfum bernama House of Cor yang menjadi bagian dari usahanya. Gaya hidupnya yang stylish membuatnya kerap tampil dalam pemotretan majalah ternama seperti Vogue Germany dan Cosmopolitan Beauty.

