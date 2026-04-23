Profil Yesaya Abraham Sitanggang, Dihujat Usai Mengumpat dan Acungkan Jari Tengah di Acara TV

JAKARTA - Profil Yesaya Abraham Sitanggang yang dihujat usai mengumpat dan mengacungkan jari tengah di acara TV. Aktor tersebut mendadak menjadi sorotan warganet di platform X akibat aksinya mengacungkan jari tengah dan mengucapkan kata kasar. Hal itu terlihat dari potongan video yang diunggah oleh akun @_glimpseeofus pada 19 April 2026.

Yesaya yang bersemangat karena mendapat kejutan ulang tahun dari penggemarnya tiba-tiba menyanyikan anthem Manchester United.

“Glory, glory, Manchester United. Dukungnya MU ya, jangan (Manchester) City, (dan) Liverpool,” ujarnya dari atas panggung.

Aksi tersebut membuat Ben Kasyafani sebagai host acara terlihat panik dan langsung mencoba menenangkan situasi. Pengisi acara lain juga segera mengingatkan Yesaya untuk menghentikan ucapannya.

Profil Yesaya Abraham

Yesaya Abraham Sitanggang (lahir 12 April 2000) adalah aktor dan model Indonesia yang dikenal melalui perannya di web series Antares dan sinetron Love Story the Series.

Memulai karier pada 2020, ia diketahui beragama Kristen dan menempuh pendidikan di Universitas Kristen Krida Wacana jurusan Informatika.

