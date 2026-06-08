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Riset: Tak Punya Uang Picu Orang Sakit Jantung

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |11:10 WIB
Riset: Tak Punya Uang Picu Orang Sakit Jantung
Riset: Tak Punya Uang Picu Orang Sakit Jantung (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Kesulitan keuangan ternyata tidak hanya berdampak pada kondisi mental, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan jantung. Sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa tekanan finansial dan ketidakpastian akses pangan berpotensi mempercepat penuaan jantung, bahkan setara atau lebih besar dibanding sejumlah faktor risiko penyakit kardiovaskular yang selama ini dikenal.

Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Mayo Clinic Proceedings mengungkap bahwa stres akibat masalah keuangan dapat mempercepat proses penuaan sistem kardiovaskular. Temuan ini menambah bukti bahwa kondisi sosial dan ekonomi seseorang turut berperan dalam menentukan kesehatan fisik, khususnya kesehatan jantung.

Dalam studi tersebut, para peneliti menganalisis data lebih dari 280.000 orang dewasa yang mengikuti survei mengenai kondisi sosial dan ekonomi mereka serta menjalani pemeriksaan kesehatan kardiovaskular. Alih-alih hanya melihat risiko penyakit jantung, penelitian ini berfokus pada konsep usia kardiovaskular, yakni ukuran biologis yang menunjukkan seberapa tua kondisi jantung dan pembuluh darah seseorang dibandingkan usia sebenarnya.

Hasilnya menunjukkan bahwa individu yang mengalami tekanan finansial tinggi atau kesulitan mendapatkan makanan bergizi cenderung memiliki usia kardiovaskular yang lebih tua. Temuan ini tetap terlihat meskipun faktor risiko medis seperti hipertensi, diabetes, dan kebiasaan merokok telah diperhitungkan.

Menurut Profesor di Universitas George Washington, Dr. Leana Wen, dua orang dengan usia dan kondisi kesehatan yang serupa bisa memiliki tingkat penuaan jantung yang berbeda tergantung besarnya tekanan ekonomi yang mereka alami.

Bagaimana Stres Finansial Memengaruhi Jantung?

      
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