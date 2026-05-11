Daftar Artis Indonesia yang Tiba-Tiba Kehilangan Followers

JAKARTA - Daftar artis Indonesia yang tiba-tiba kehilangan followers imbas Instagram bersih-bersih. Sejumlah selebritas dunia hingga artis Tanah Air mendadak mengalami penurunan jumlah pengikut di Instagram dalam waktu singkat. Bahkan, ada yang kehilangan ratusan ribu hingga jutaan followers hanya dalam semalam. Fenomena ini pun ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu berbagai spekulasi dari netizen.

Belakangan diketahui, berkurangnya jumlah followers tersebut bukan karena peretasan maupun gangguan sistem. Pihak Meta selaku induk Instagram menjelaskan bahwa mereka tengah melakukan pembersihan besar-besaran terhadap akun bot, akun tidak aktif, serta akun nonorganik yang dianggap melanggar kebijakan platform.

Berikut daftar artis Indonesia dan selebritas dunia yang terdampak pembersihan followers Instagram 2026:

Luna Maya

Luna Maya menjadi salah satu publik figur yang secara terbuka membahas fenomena ini. Melalui akun Threads miliknya, ia mengaku kehilangan sekitar 800 ribu hingga 1 juta followers dalam waktu singkat.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Akun Instagram pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, @raffinagita1717, juga mengalami penurunan cukup signifikan. Jumlah followers mereka disebut berkurang sekitar 1,3 juta hingga 2 juta akun dari total sebelumnya yang mencapai sekitar 77 juta pengikut.

Ashanty