JAKARTA - Profil dan pekerjaan Erin Mantan istri Andre Taulany terseret dugaan penganiayaan ART. Mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin, dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan tindak pidana penganiayaan kepada asisten rumah tangga (ART) di kediaman pribadinya.

Laporan polisi tersebut dikonfirmasi oleh Kasi Humas Polda Metro Jaya, AKP Joko Adi kepada awak media, pada 29 April 2026. Ia menyebut laporan itu didaftarkan oleh seorang perempuan berinisial H.

"Benar, telah datang ke Polres Jakarta Selatan perempuan berinisial ‘H’. Dia melaporkan perkara penganiayaan. Terlapor dalam kasus ini adalah perempuan berinisial ‘RWT’," ujar Joko dalam pesan pendeknya.

Atas laporan tersebut, Erin dengan tegas membantah dan resmi melaporkan pemilik akun Threads @niadamanik7 atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.

“Saya sangat membantah tuduhan penganiayaan yang mereka laporkan pada saya. Jadi, malam ini saya datang untuk melaporkan balik atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah,” ujar Erin kepada awak media.