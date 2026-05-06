Heboh Anak Meninggal saat Les Renang, Ini Tips Mengajarkan Berenang dengan Aman

JAKARTA - Masyarakat dikejutkan dengan kabar meninggalnya seorang anak saat les berenang. Anak tersebut diduga tenggelam dan meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit.

Belajar dari kasus tersebut, mengajarkan anak berenang sejak dini bukan hanya membantu mereka memiliki keterampilan penting, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri serta keselamatan saat berada di air.

Namun, proses belajar berenang perlu dilakukan dengan cara yang tepat agar anak merasa nyaman dan tidak takut. Berikut lima tips yang bisa diterapkan orang tua.

Tips Ajarkan Berenang

- Kenalkan Air Secara Bertahap

Langkah pertama adalah membuat anak terbiasa dengan air. Tidak perlu langsung di kolam renang besar, kamu bisa memulai dari bak mandi atau kolam kecil. Biarkan anak bermain air agar ia merasa air adalah sesuatu yang menyenangkan, bukan menakutkan.