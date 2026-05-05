HOME WOMEN FASHION

Katy Perry Tampil Unik di Met Gala 2026, Pakai Topeng Astronot!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |11:01 WIB
JAKARTA - Met Gala 2026 kembali digelar dan dihadiri para bintang Hollywood ternama, pada Senin (4/5/2026) waktu Amerika Serikat. Salah satu yang menjadi sorotan ialah hadirnya penyanyi Katy Perry dengan penampilan unik menggunakan topeng astronot.


Melansir ENews, Katy memilih gaun Stella McCartney putih tanpa tali bahu dengan ekor panjang dan sarung tangan putih sepanjang siku. Ia menampilkan aura astronot saat berjalan di tangga.


Wanita berusia 41 tahun itu mengenakan topeng putih dan perak yang mengingatkan pada helm astronot. Ia pun nyaris tak dikenali lantaran mengenakan helm unik tersebut.


Saat menaiki tangga ikonik museum, Katy yang datang sendiri sejenak menyingkirkan topeng itu dan tersenyum lebar kepada para fotografer sebelum melanjutkan masuk ke dalam. Menurut People, topeng itu dirancang oleh Miodrag Guberinic.


Hiasan kepala itu dimaksudkan untuk mewakili refleksi literal dan simbolis yang mengajak pengamat untuk mempertimbangkan bahwa persepsi mereka terhadap orang lain dapat mencerminkan dunia batin mereka sendiri, dan sebaliknya menutupi kebenaran.

