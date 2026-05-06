Mitos atau Fakta: Lidah Buaya Bagus untuk Rambut?

LIDAH buaya dikenal sebagai bahan alami yang dipercaya mampu merawat kesehatan rambut. Mulai dari mengurangi ketombe, melembabkan kulit kepala, hingga membuat rambut tampak lebih berkilau, beragam manfaat sering dikaitkan dengan tanaman ini.

Namun, di tengah banyaknya klaim yang beredar, muncul pertanyaan apakah semua itu benar terbukti secara ilmiah, atau hanya sekadar mitos yang turun-temurun dipercaya? Kali ini, Okezone akan mengulas fakta sebenarnya tentang manfaat lidah buaya untuk rambut agar kamu tidak salah kaprah dalam merawat mahkota kepala.

1. Lidah Buaya untuk Kulit

Dilansir dari Health Line, Rabu (6/5/2026), lidah buaya diklaim dapat membantu memperkuat rambut dan membuat kulit kepala lebih sehat. Meskipun tidak ada bukti klinis yang mendukung klaim ini, lidah buaya ternyata aman untuk kebanyakan orang dan bermanfaat.

Lidah buaya telah digunakan selama berabad-abad karena khasiat penyembuhannya. Ini adalah tanaman yang memiliki daun tebal dengan zat seperti gel di dalamnya.

Karena khasiatnya tersebut, lidah buaya pun sering dijadikan alternatif untuk mengobati berbagai masalah. Apalagi, tanaman ini bisa ditemukan di seluruh dunia dan banyak orang bahkan menanamnya sendiri.

Gel lidah buaya memang terasa dingin dan menenangkan saat dioleskan ke kulit. Karena itulah terkadang lidah buaya digunakan untuk mengobati luka bakar dan luka kulit.

2. Bagus untuk Rambut?

Jika sudah terbukti bermanfaat untuk kulit, lalu apakah lidah buaya juga bagus untuk rambut? Ya, lidah buaya memang bagus untuk perawatan rambut. Hanya saja, ada kondisi tertentu dalam lidah buaya yang sebaiknya diperhatikan jika ingin mendapat manfaat dengan maksimal.

Bentuk lidah buaya terbaik untuk digunakan pada rambut adalah gel mentah dari tanaman tersebut. Gel ini pun sudah mudah ditemukan karena dijual di berbagai toko kecantikan. Selain itu, gel mentah ini juga bisa diambil secara langsung dari daun yang baru dipotong dari tanaman hidup jika menanamnya di rumah.

Gel mentah ini berwarna bening dan sedikit encer. Cara pemakaiannya bisa dilakukan dengan mengoleskan lidah buaya ke kulit kepala dan rambut, lalu membiarkannya meresap ke folikel rambut. Cara ini dapat melembabkan dan memperbaiki rambut yang rusak dan kering. Setelah didiamkan selama satu jam, bilas gel tersebut dengan sampo.