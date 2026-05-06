7 Artis yang Sukses Jalani Co-Parenting, Tetap Kompak demi Anak

JAKARTA – Perceraian bukan akhir dari peran sebagai orang tua. Sejumlah artis Indonesia membuktikan bahwa hubungan yang berakhir tetap bisa menyisakan kerja sama yang sehat dalam membesarkan anak. Pola ini dikenal dengan istilah co-parenting.

Co-parenting adalah pola pengasuhan di mana kedua orang tua tetap terlibat aktif dalam kehidupan anak meski sudah tidak lagi bersama sebagai pasangan. Kunci utamanya adalah komunikasi yang baik, saling menghormati, serta menempatkan kepentingan anak di atas ego pribadi.

Berikut beberapa artis yang dikenal sukses menjalani co-parenting dengan harmonis:

1. Gading Marten & Gisella Anastasia

Pasangan ini kerap menjadi contoh ideal. Meski telah berpisah, keduanya tetap kompak hadir dalam berbagai momen penting putri mereka, Gempita. Kehangatan hubungan mereka membuat Gempi tetap merasakan kasih sayang utuh dari kedua orang tuanya.

2. Marshanda & Ben Kasyafani

Marshanda dan Ben menunjukkan bahwa hubungan baik setelah perceraian sangat mungkin terjadi. Mereka bersama-sama membesarkan Sienna dengan penuh perhatian, bahkan kerap terlihat akrab dalam berbagai kesempatan keluarga.

3. Natasha Rizky & Desta

Meski telah berpisah, Natasha dan Desta tetap menjaga komunikasi demi anak-anak mereka. Keduanya berbagi peran dalam pengasuhan dan tetap terlihat rukun saat mendampingi tumbuh kembang buah hati.

4. Acha Septriasa & Vicky Kharisma

Tinggal di negara berbeda tidak menjadi penghalang. Acha dan Vicky tetap menjalankan co-parenting dengan komunikasi yang intens, memastikan anak mereka tetap mendapatkan perhatian dari kedua orang tua.