Denise Chariesta Tak Terima Pola Parentingnya Diparodikan, Langsung Sindir Balik Netizen

JAKARTA - Influencer Denise Chariesta kembali disorot karena gaya parentingnya yang dinilai tidak tegas dan merugikan banyak pihak. Warganet ramai membahas soal Denise yang tidak tegas pada putranya, Jaden, yang dinilai hiperaktif hingga sering merusak berbagai benda yang ada di hadapannya, bahkan di tempat umum sekalipun.

Namun, Denise tidak terima anaknya disebut "nakal" oleh netizen. Ia menegaskan bahwa sang buah hati hanya aktif.

Di tengah ramainya perbincangan soal gaya parentingnya, Denise juga banyak diparodikan oleh warganet di media sosial. Merasa tak terima, Denise pun menyindir balik para netizen lewat unggahan di Instagram Threads saat berada di pesawat menuju Turki.

“Yang diparodikan lagi keliling dunia. Yang bikin parodi sudah ke mana saja, gaes? Otw Turkey,” tulis Denise dalam caption unggahannya.

Dalam videonya, ia juga menantang para pembuat parodi untuk terus membuat video parodi dirinya agar memiliki banyak penonton hingga bisa keliling dunia. Bahkan Denise menjanjikan hadiah Rp1 juta untuk video parodi dengan viewers terbanyak.

“Guys, yang diparodikan lagi keliling dunia, kalian yang ngeparodiin sudah keliling dunia belum? Pasti belum, kan? Kasihan deh. Semoga kalian yang parodiin gue viewers-nya banyak, engagement-nya banyak sampai kalian bisa keliling dunia kayak gue. Parodiin gue, guys, ya. Nanti yang banyak viewers-nya gue kasih duit 1 jeti,” ujarnya.

Kolom komentar utas tersebut pun dipenuhi komentar bernada sindiran dari warganet. Ada yang bahkan membandingkan pengalaman liburannya ke 52 negara, namun tidak merasa sombong seperti yang dilakukan Denise.