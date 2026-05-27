Ternyata Daging Kambing Bukan Penyebab Kolesterol dan Hipertensi, Ini Kata Menkes

JAKARTA - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin kembali membagikan edukasi kesehatan lewat konten Budi Gemar Sharing (BGS) di Instagram. Dalam momen Iduladha tahun ini, ia pun membahas soal stigma daging kambing yang sering dianggap sebagai penyebab utama kolesterol hingga tekanan darah tinggi.

Budi menjelaskan bahwa kambing selama ini sering dijadikan “kambing hitam” setiap kali orang mengalami masalah kesehatan usai makan olahan daging kurban. Banyak orang mengira daging kambing adalah penyebab kolesterol karena lemak jenuhnya yang tinggi.

“Kasihan nih si kambing selalu dituduh menjadi kambing hitam. Dibilang kolesterolnya tinggi lah, lemak jenuhnya tinggi,” ujar Budi dalam videonya.

Padahal, Budi menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Ia mengungkap, kandungan lemak jenuh pada daging kambing justru lebih rendah dibandingkan daging sapi, yaitu per 100 gramnya, lemak jenuh pada daging kambing hanya 0,72 gram, sementara sapi 3 gram.

“Per 100 gram, lemak jenuh yang ada di daging kambing itu hanya 0,72 gram. Sedangkan lemak jenuh yang ada di daging sapi, 3 gram,” katanya.