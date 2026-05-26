5 Manfaat Daging Kambing bagi Perempuan, Apa Saja?

JAKARTA - Daging kambing seringkali memiliki citra buruk karena selalu dikaitkan dengan kolesterol tinggi atau tekanan darah tinggi. Padahal, jika dikonsumsi dalam batas wajar dan diolah dengan benar, daging kambing memiliki banyak manfaat spesifik yang sangat bagus untuk kesehatan perempuan.

Berikut adalah beberapa manfaat utama daging kambing bagi perempuan:

1. Cegah dan Atasi Anemia

Perempuan jauh lebih rentan terkena anemia karena kehilangan darah setiap bulan saat menstruasi, serta selama masa kehamilan dan menyusui. Daging kambing adalah salah satu sumber zat besi heme (jenis zat besi yang paling mudah diserap oleh tubuh) yang sangat tinggi.

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) dan studi nutrisi, daging merah seperti daging kambing mengandung zat besi heme yang penyerapan di dalam tubuhnya jauh lebih tinggi (sekitar 15-35 persen) dibandingkan zat besi non-heme dari tumbuhan.

2. Baik untuk Ibu Hamil dan Janin

Daging kambing kaya akan Asam Folat (Vitamin B9) yang sangat krusial bagi ibu hamil untuk mencegah cacat lahir pada tabung saraf bayi (neural tube defects). Selain itu daging kambing juga memiliki Vitamin B12 yang membantu perkembangan otak dan sistem saraf janin, serta menjaga kesehatan saraf sang ibu.

3. Jaga Kepadatan Tulang dan Gigi