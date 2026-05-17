HOME WOMEN FOOD

Berapa Lama Daging Kurban Tahan di Kulkas?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |17:15 WIB
JAKARTA - Berapa lama daging kurban tahan di kulkas? Saat Hari Raya Iduladha, stok daging sapi maupun kambing di rumah biasanya meningkat karena pembagian daging kurban. Agar tetap aman dikonsumsi dan tidak cepat rusak, cara penyimpanan daging perlu diperhatikan dengan benar.

Jika disimpan di lemari pendingin biasa atau kulkas, daging mentah umumnya dapat bertahan sekitar 2 hingga 3 hari. Karena itu, bila daging belum akan langsung diolah, menyimpannya di freezer menjadi pilihan yang lebih aman agar kualitasnya tetap terjaga lebih lama.

Berapa lama daging kurban tahan di kulkas?

Daging yang dibekukan di freezer dapat bertahan hingga beberapa bulan, asalkan proses penyimpanannya dilakukan dengan tepat. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kemasan kedap udara.

Sebelum dimasukkan ke freezer, daging sebaiknya dibungkus rapat menggunakan plastik khusus makanan atau kertas pembungkus freezer untuk mengurangi paparan udara. Setelah itu, daging bisa ditambahkan lapisan aluminium foil atau disimpan dalam kantong ziplock agar kualitasnya tetap terjaga.

Selain kemasan, suhu penyimpanan juga berpengaruh besar terhadap ketahanan daging. Suhu freezer dianjurkan berada di kisaran minus 18 derajat Celsius agar nutrisi dan kesegaran daging tetap terjaga.

