Momen Haru Maia Estianty Gendong Cucu, Merasakan Euphoria Jadi Oma

JAKARTA - Penyanyi Maia Estianty tengah menikmati fase baru sebagai seorang Oma. Kebahagiaan Maia begitu terasa saat akhirnya menimang cucu pertamanya. Dari unggahan dan ekspresinya, terlihat jelas bagaimana euforia menjadi nenek membawa rasa haru sekaligus hangat bagi dirinya.

“Euphoria jadi Oma,” tulis Maia di Instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, Maia juga mengungkap perubahan perasaan yang ia rasakan sejak kehadiran sang cucu di tengah keluarga kecil putranya, Al Ghazali, dan sang istri, Alyssa Daguise.

“Dari sejak kamu lahir, semua terasa lebih hangat, hati terasa lebih lembut. Tangisan dan senyuman kecilmu mengubah semua rutinitas, membuat seorang Oma kembali berdebar seperti jatuh cinta untuk pertama kali,” tulis Maia.

Ia mengaku kini hari-harinya dipenuhi rasa rindu kepada sang cucu. Bahkan, Maia merasa selalu ingin segera bertemu hanya untuk memeluk dan mencium bayi yang akrab disapa Baby Soso tersebut.

“Kini hari-hari dimulai dan ditutup dengan melihat video-videomu dan hari terasa selalu ingin cepat ketemu walaupun cuma untuk cium atau memeluk sebentar,” lanjutnya.