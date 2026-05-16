Pulang Bersama Baby Soso, Alyssa Daguise Ungkap Rasa Syukur Mendalam

KEBAHAGIAAN tengah menyelimuti pasangan Alyssa Daguise dan Al Ghazali setelah keduanya resmi menyandang status sebagai orangtua. Beberapa hari usai proses persalinan, Alyssa akhirnya diperbolehkan pulang ke rumah bersama putri pertama mereka, Soleil Zephora Ghazali atau yang akrab disapa Baby Soso.

Momen kepulangan tersebut pun dipenuhi rasa syukur sekaligus haru dari pasangan muda itu. Alyssa mengunggahnya di Instagram.

1. Pulang Usai Melahirkan

Alyssa akhirnya diperbolehkan pulang usai melahirkan anak pertamanyanya pada 10 Mei 2026. Kelahiran sang buah hati menjadi momen penuh haru sekaligus kebahagiaan bagi keluarga kecil tersebut.

Proses persalinan berjalan lancar dengan Al Ghazali setia mendampingi Alyssa sejak awal hingga bayi mereka lahir ke dunia. Usai persalinan, Alyssa dan Al tak henti mengungkapkan rasa syukur atas kelahiran anak pertama mereka.

Kehadiran Baby Soso juga langsung disambut hangat oleh keluarga, sahabat, dan para penggemar yang membanjiri ucapan selamat di media sosial. Kini, sesampainya di rumah, Alyssa juga merasa bersyukur mendapat sambutan hangat.