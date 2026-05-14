Al Ghazali dan Alyssa Daguise Tak Pakai Baby Sitter demi Bonding ke Anak

JAKARTA - Al Ghazali dan Alyssa Daguise memilih mengurus langsung putri pertama mereka, Soleil Zephora Ghazali, tanpa menggunakan jasa baby sitter. Keputusan tersebut diambil agar keduanya bisa membangun ikatan emosional yang kuat dengan sang buah hati sejak dini.

Menurut Al, keputusan itu datang dari Alyssa yang ingin fokus merawat anak mereka secara langsung. Ia pun mendukung penuh keinginan sang istri.

“Baby sitter kita nggak pakai. Alyssa nggak mau pakai. Biar bonding-nya kuat,” tegas Al Ghazali di kawasan Jakarta Selatan belum lama ini.

Karena itu, Al menyadari dirinya dan Alyssa harus berbagi tugas dalam menjaga sang bayi. Ia bahkan mengaku siap mengambil jadwal menjaga anak pada malam hari karena memang terbiasa begadang.

“Kebetulan aku juga orang yang suka begadang, jadi aku manfaatin begadang. Jadi mungkin shift-shift-an. Pagi sampai sore Alyssa, aku bagian malam,” kata Al.

