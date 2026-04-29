Perbandingan Detail Mahar El Rumi ke Syifa Hadju vs Al Ghazali ke Alyssa Daguise, Lebih Mahal Siapa?

JAKARTA - Perbandingan detail mahar El Rumi ke Syifa Hadju vs Al Ghazali ke Alyssa Daguise. El Rumi dan Syifa Hadju akhirnya resmi menikah pada 26 April 2026 di Hotel Raffles Jakarta. Acara digelar tertutup serta dihadiri sanak keluarga dan kerabat terdekat.

Usai resmi melangsungka ijab qabul, El dan Syifa terlihat bersatu di pelaminan dengan busana pengantin adat Jawa yang kental. Keduanya pun berfoto bersama keluarga besar Ahmad Dhani, Maia Estianty hingga orangtua dari Syifa Hadju.

El dan Syifa begitu elegan mengenakan busana adat Jawa dengan nuansa merah menyala. Terlihat Maia Estianty dan ibunda Syifa kompak mengenakan kebaya bernuansa merah berpayet dengan kain panjang bernuansa senada. Begitu pun keluarga Ahmad Dhani hingga Irwan Mussry yang juga kompak mengenakan beskap Jawa berwarna merah, lengkap dengan blangkon.

Dalam pernikahan itu, El memberikan mahar kepada Syifa Hadju berupa uang tunai dan logam mulia. Berikut adalah perbandingan mahar yang diberikan El Rumi dan Al Ghazali saat menikah.

Mahar Al Ghazali ke Alyssa Daguise

Al Ghazali resmi menikahi Alyssa Daguise pada 16 Juni 2025 di Jakarta dengan mahar berupa logam mulia seberat 16,6 gram dan uang tunai 2.025 Euro. Mahar tersebut memiliki makna simbolis, di mana logam mulia melambangkan tanggal pernikahan (16 Juni) dan uang tunai mewakili tahun pernikahan (2025).

Detail mahar Al Ghazali:

Logam Mulia: 16,6 gram.

Uang Tunai: 2.025 Euro (setara sekitar Rp38 juta berdasarkan kurs tahun 2025).

Pernikahan tersebut dilaksanakan secara khidmat dan tertutup di St. Regis, Jakarta, dengan adat Sunda

Mahar El Rumi ke Syifa Hadju

El Rumi resmi menikahi Syifa Hadju pada Minggu, 26 April 2026, di Hotel Raffles Jakarta dengan mahar unik dan bernilai fantastis. Maharnya berupa uang tunai senilai 2.026 Poundsterling (setara dengan sekitar Rp47,3 juta) dan logam mulia.

Detail Mahar El Rumi dan Syifa Hadju:

Uang Tunai: 2.026 Poundsterling. Angka ini dipilih secara khusus, melambangkan tahun pernikahan mereka, 2026.

Logam Mulia/Emas: Berupa emas, dengan laporan spesifik menyebutkan kombinasi logam mulia 26 gram dan 4 gram, melambangkan tanggal pernikahan.



(Kurniasih Miftakhul Jannah)

