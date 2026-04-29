Usulan Gerbong Khusus Perempuan Dipindah, Gilang Dirga: Laki-laki Tidak Berharga?

JAKARTA - Presenter kondang Gilang Dirga melayangkan kritik tajam terhadap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi.

Melalui unggahan terbaru di Instagram-nya, Gilang menyayangkan pernyataan sang menteri terkait usulan pengaturan gerbong kereta pasca-kecelakaan tragis pada Senin, 27 April lalu.

Suami Adiezty Fersa ini menilai pernyataan Menteri PPPA tidak mencerminkan sosok pelindung perempuan dan anak.

"Menurut saya sangat tidak mencerminkan seseorang yang berdiri di garda terdepan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," tulis Gilang Dirga dikutip dari akun Instagram @gilangdirga, pada Rabu (29/4/2026).

Emansipasi Perempuan

Usulan tersebut seolah mengesampingkan nyawa penumpang laki-laki dan justru merendahkan perjuangan emansipasi perempuan.