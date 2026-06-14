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Ngeri! Wanita 21 Tahun Tewas Gegara Staf Lupa Pasang Tali Pengaman saat Bermain Ayunan Jembatan Ekstrem

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |12:12 WIB
Ngeri! Wanita 21 Tahun Tewas Gegara Staf Lupa Pasang Tali Pengaman saat Bermain Ayunan Jembatan Ekstrem
Ngeri! Wanita 21 Tahun Tewas Gegara Staf Lupa Pasang Tali Pengaman saat Bermain Ayunan Jembatan Ekstrem (Foto: TikTok)
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JAKARTA - Sebuah insiden tragis terjadi di Brasil ketika seorang perempuan berusia 21 tahun meninggal dunia setelah terjatuh dari wahana ayunan ekstrem. Dia jatuh akibat tidak terpasangnya tali pengaman sebelum dia lompat dari jembatan.

Korban diketahui bernama Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan wisata ekstrem Ponte do Esqueleto, Limeira, Negara Bagian São Paulo.

Melansir The Sun, Maria ingin mencoba wahana ayunan dari atas jembatan yang menjadi salah satu atraksi populer di lokasi tersebut. Sebelum wahana dijalankan, ia dibantu oleh petugas dan diposisikan untuk melakukan lompatan.

viral wisata jatuh

Namun, beberapa saat setelah dilepaskan dari tepi jembatan, diduga tali pengaman yang seharusnya terhubung ke sabuk keselamatan korban belum terpasang. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terdengar teriakan yang memperingatkan bahwa tali pengaman belum terhubung.

Meninggal di Lokasi

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