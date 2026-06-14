Viral Anak Didorong dari Perosotan, Orangtua Ungkap Kronologi Lengkap dan Kondisi Korban

Viral Anak Didorong dari Perosotan, Orangtua Ungkap Kronologi Lengkap dan Kondisi Korban (Foto: Instagram)

JAKARTA - Sebuah video dan foto yang memperlihatkan seorang anak perempuan terjatuh dari perosotan setelah didorong anak lain viral di media sosial. Insiden tersebut memicu perhatian publik dan memunculkan diskusi mengenai pentingnya pengawasan orang tua saat anak bermain di area publik.

Peristiwa itu diketahui terjadi di sebuah taman bermain kompleks apartemen di kawasan Jalan Tran Binh, Distrik Tu Liem, Hanoi, Vietnam, pada malam hari 7 Juni 2026.

Ayah korban berinisial NA membenarkan bahwa anak perempuan dalam video yang beredar tersebut adalah putrinya. Ia mengatakan, usai kejadian keluarga segera membawa sang anak ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis.

Menurutnya, putrinya sempat terjatuh dari perosotan setelah didorong oleh anak lain saat sedang bermain. Beruntung, kondisi korban dilaporkan stabil meski masih harus menjalani pemantauan lanjutan dari tim dokter.

"Untuk saat ini kondisi anak tampak baik-baik saja, tetapi dokter meminta agar tetap dilakukan pemantauan lebih lanjut," ujar NA seperti dikutip dari vietnamnet.

Kronologi Kejadian