Viral Olahraga Lari Disebut Pemicu Plak Jantung, Ini Penjelasan Dokter

JAKARTA — Isu yang menyebut olahraga lari, terutama maraton, dapat memicu terbentuknya plak pada pembuluh darah jantung ramai diperbincangkan di media sosial. Meski sejumlah penelitian memang menemukan adanya hubungan antara olahraga ketahanan (endurance) dan peningkatan plak, dokter mengingatkan bahwa temuan tersebut tidak serta-merta berarti risiko serangan jantung ikut meningkat.

Dokter sekaligus kreator konten kesehatan, dr. Adam Prabata, menjelaskan bahwa hasil sejumlah penelitian perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

"Akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan mengenai efek lari, terutama maraton, dengan munculnya plak pada jantung. Memang betul ada beberapa penelitian ilmiah terkait hal tersebut dan hasilnya sangat menarik. Yuk kita bahas!" kata dr. Adam, dikutip Sabtu (1/8/2026).

Menurutnya, plak merupakan penumpukan kolesterol dan zat lain pada pembuluh darah. Jika terus bertambah, plak dapat mempersempit aliran darah sehingga jaringan tubuh kekurangan oksigen dan nutrisi.

"Plak sederhananya adalah penumpukan kolesterol dan komponen lain di pembuluh darah. Bila plak semakin banyak dan menebal, maka dapat mempersempit aliran darah yang menyebabkan sel kekurangan oksigen dan nutrisi. Plak yang menumpuk di pembuluh darah jantung meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung," jelasnya.

Hasil Penelitian