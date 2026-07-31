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Perusahaan Vape Putus Kontrak Kerjasama dengan Bigmo Usai Libatkan Anak dalam Iklan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |23:09 WIB
Perusahaan Vape Putus Kontrak Kerjasama dengan Bigmo Usai Libatkan Anak dalam Iklan
Perusahaan Vape Putus Kontrak Kerjasama dengan Bigmo Usai Libatkan Anak dalam Iklan (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Perusahaan vape Tazelab mengumumkan penghentian kerja sama dengan streamer Bigmo setelah muncul kontroversi terkait dugaan pelibatan anak di bawah umur dalam promosi produk vape saat siaran langsung. Keputusan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi perusahaan menyusul ramainya perbincangan di media sosial.

Dalam keterangannya, Tazelab mengaku telah mencermati video yang beredar luas dan menjadi sorotan publik. Perusahaan juga menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan masyarakat terkait kasus tersebut.

"Tazelab memahami adanya perhatian dan diskusi publik terkait cuplikan video yang saat ini beredar di media sosial," demikian bunyi pernyataan resmi perusahaan.

Setelah melakukan penelusuran internal, Tazelab menyatakan bahwa tindakan yang menjadi sorotan tersebut tidak termasuk dalam arahan maupun konsep kerja sama yang telah disepakati sebelumnya.

"Kami menghargai setiap masukan yang disampaikan masyarakat dan memandang hal ini sebagai sesuatu yang perlu kami respons secara terbuka," lanjut pernyataan tersebut.

Libatkan Anak di Iklan Vape

Kontroversi bermula dari beredarnya rekaman siaran langsung yang diduga memperlihatkan sejumlah anak diminta menyebutkan nama produk liquid vape. Potongan video tersebut kemudian viral dan memicu kritik karena dinilai tidak pantas melibatkan anak-anak dalam promosi produk yang hanya ditujukan bagi orang dewasa.

Isu tersebut semakin ramai setelah kreator konten Sadam Permana mengunggah video di akun Instagram @sadampermana.w. Dalam unggahannya, ia mengkritik Bigmo dan Melvin Erio atas dugaan keterlibatan anak-anak dalam promosi produk vape selama siaran langsung berlangsung.

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Topik Artikel :
Streamer Bigmo Vape Viral
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